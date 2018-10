Nebrodi, a Longi un weekend con Note di Gusto: percorso "gastromusicale" nell'antico borgo

Percorsi naturali e “gastromusicali” tra paesaggi mozzafiato, antiche melodie e piatti della tradizione. Un weekend impreziosito da “Note di Gusto”, un percorso “gastromusicale” itinerante all’interno dell’antico borgo di Longi sui Nebrodi in provincia di Messina.

L'evento si terrà il 27 e il 28 ottobre sui Nebrodi ed è organizzato dall’Associazione ambientale e naturalistica “La Stretta” che opera dal 2010 e si propone di valorizzare e promuovere le risorse ambientali, turistiche e culturali dei Nebrodi.

L’associazione, spiegano gli organizzatori “ha avviato per questo un vasto programma di attività come escursioni, visite guidate, eventi, volontariato, educazione ambientale e tutto quanto possa essere utile a rendere fruibile il territorio e soprattutto a farlo conoscere e preservare tutto quello che ne fa parte, mestieri e tradizioni incluse.

Partendo da questo presupposto l’Associazione ha pensato di fare vita ad “OttobrArte” un progetto che ha lo scopo di valorizzare, promuovere, riscoprire e conservare la bellezza del nostro territorio e al contempo la grande varietà e molteplicità delle sue tradizioni, servendosi dell’arte e delle sue infinite espressioni come mezzo di conoscenza e diffusione”.

Il programma di Weekend con Note di Gusto in dettaglio

Sabato 27 ottobre

10.00 Appuntamento a Longi e partenza per Escursione Cascata del Catafurco

Pranzo al sacco

14.30 Rientro a Longi e sistemazione in B&B

17.00 Apertura giochi popolari per bambini e ragazzi a cura del gruppo Scout Longi 1

18.30 Visita guidata del centro storico di Longi, Centro Naturalistico “La Petagna”, Antico Mulino a Pietra e Telaio per la Tessitura a Mano

19.00 Apertura manifestazione lungo le vie del paese in festa, le vie di “NOTE DI GUSTO”

02.00 Pernottamento in B&B

Domenica 28 ottobre

10.00 Escursione Rocche del Crasto da un percorso nuovo e alternativo

Pranzo al sacco

16.00 fine attività

