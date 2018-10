Un messinese su due non paga i tributi, il Comune accumula un credito di 116 milioni di euro

Il Comune di Messina ha accumulato un credito nei confronti dei contribuenti dal 2012 al 2017 che sfiora i 116 milioni di euro. In pratica un messinese su due non ha pagato tributi ed altre somme dovute.

È quanto è emerso durante l'esame del cosiddetto "Salva Messina" che terrà impegnati allo stesso tavolo il sindaco Cateno De Luca e una parte dei sindacati.

A non partecipare ai lavori, in contestazione con il sindaco per i tagli annunciato Cgil e Uil che hanno organizzato una manifestazione di protesta per mercoledì mattina.

© Riproduzione riservata