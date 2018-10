Messina, evade dai domiciliari ma viene sorpreso e arrestato

Evade dai domiciliari, ma i carabinieri del nucleo radiomobile di Messina bussano a casa sua e non lo trovano. Così si appostano sotto l'abitazione fino a quando P.S, di 39 anni, non fa ritorno. L'uomo aveva addosso un berrettino e un giubbotto per tentare di non farsi riconoscere durante la sua uscita.

Il trentanovenne una volta a casa si è svestito e si è affacciato a torso nudo al balcone. Come se niente fosse si rivolto ai carabinieri chiedendo loro se fossero lì per lui.

I militari sono entrati nell’abitazione, hanno trovato i vestiti usati dall'uomo durante la sua uscita e lo hanno arrestato. Il trentanovenne dovrà presentarsi davanti al gip della procura della repubblica di Messina e rispondere del reato di evasione.

