Acqua non potabile nella zona nord di Messina: situazione nella norma entro la settimana

Acqua non potabile in buona parte della zona nord di Messina. A renderlo noto è l'Amam, l' azienda che si occupa della distribuzione. Il maltempo delle ultime ore avrebbe causato danni. Nei parametri riscontrati dei campioni di acqua prelevata non sono nella norma.

Vietato bere e utilizzare l'acqua che esce dai rubinetti in via San jachiddu, salita Tremonti, viale dei Tigli, Zona Matteotti, rione case basse 153, salita Catena, Panoramica dal viale Annunziata alla Galleria Bosurgi esclusa la solita Fosse, villaggio Santo Stefano Medio, villaggio Gesso.

La situazione dovrebbe ritornare alla normalità entro la settimana. Occorre disinfettare e pulire serbatoi e tubature.

