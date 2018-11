Donna morta dopo il parto a Messina, scattano dieci rinvii a giudizio

Si è conclusa con dieci rinvii a giudizio l’udienza preliminare per il caso della morte di Lavinia Marano, una puerpera di 44 anni, deceduta il 23 settembre 2016 dopo aver partorito. La decisione è del gup Tiziana Leanza che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo, formulata dal pubblico ministero Rossana Casabona per dieci tra medici, anestesisti ed infermieri in servizio, all’epoca dei fatti, nel reparto di ostetricia e ginecologia del Policlinico.

Sono stati rinviati a giudizio al 14 giugno 2019 Onofrio Triolo, responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia, i medici Antonio Denaro, Tomasella Quattrocchi, Vittorio Palmara, Roberta Granese, Rosario D’Anna, l’anestesista Pasquale Vazzana, le ostetriche Lacerna Angelina Russo e Serafina Villari e l’infermiera Maria Grazia Pecoraro.

