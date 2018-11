Illuminazione inesistente in città, Messina al buio da giorni

Messina totalmente immersa nel buio. Da sud a nord la pubblica illuminazione da giorni non esiste. Soltanto alcune vie vedono la luce. Questo causa disagi inevitabili. I punti luce in città sono quasi 20 mila. Molti non funzionano.

Il Comune promette che entro dieci giorni il problema verrà risolto. L' appalto alla nuova ditta che ha preso in gestione l'intero sistema di illuminazione è stato affidato solo qualche giorno fa. Adesso occorrono dei tempi tecnici per l' arrivo delle nuove lampade.

