Messina, De Luca avverte: "Non è ancora evitato il default"

"Non è ancora evitato il default, ma abbiamo messo in atto un passo fondamentale, e con queste misure e queste scelte del 'salva Messina' il consiglio comunale e l'amministrazione si sono presi la responsabilità di avviare un percorso di risanamento che ora crea prospettive di sviluppo per la città". Lo afferma il sindaco Cateno De Luca a margine di una conferenza al Comune per presentare il piano di riequilibrio ventennale approvato ieri in Consiglio.

"Tuttavia la certezza finale - prosegue De Luca - l' avremo entro fine anno con la trattativa dei debiti certi, liquidi, ed esigibili con i creditori sia del Comune, che del mondo delle partecipate. Senza il consiglio comunale non ci sarebbe stato il piano di riequilibro c'è stata una condivisione di scelte".

"Definiremo nei prossimi trenta giorni i profili attuativi per portare avanti il piano". Sull'Atm, la società di trasporti pubblici di Messina, De Luca spiega che "si procederà nei prossimi mesi ad individuare i liquidatori e - aggiunge - si costituirà la nuova società, si attuerà un ripianamento della situazione debitoria di 80 milioni di euro dividendoli nei prossimi anni".

