Messina, sit in di protesta per istituire l’isola pedonale in via dei Mille

Sit-in per l’isola pedonale in via dei Mille; la contestazione contro l’amministrazione comunale che non ha ancora deciso se, quando e come istituire l’area libera dalle auto.

A confermare l’adesione alla manifestazione Millevetrine Centro Commerciale Naturale di Messina, Bottega Sicula - Ceramiche di Sicilia, Flc Cgil, MessinAccomuna - laboratorio di partecipazione civica, Articolo Uno Movimento Democratico e Progressista Messina, circolo Makwan Arcigay Messina, Cambiamo Messina dal Basso, Sinistra italiana – Messina, Potere al Popolo – Messina, Generazione R.

Di Isola pedonale si è parlato in commissione Viabilità al Comune dove il presidente Libero Gioveni è stato chiaro: "Non si sa quando, dove e se si farà".

