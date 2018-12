Cabina elettrica in fiamme a Messina, gran parte della città al buio

Disagi a Messina a causa di un blackout elettrico causato dall'incendio di una cabina elettrica in via San Cosimo. Come si legge nel sito della Gazzetta del Sud, mezza città si trova al buio: coinvolto il centro ma anche alcune zone vicine.

Gli uomini del 115 stanno intervendo per ripristinare la situazione, ma sarà necessaria anche la riparazione dell'Enel. I disagi maggiori li hanno riscontrati i commercianti e gli automobilisti, poichè i semafori sono spenti.

