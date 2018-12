Capo d’Orlando, il fondo Masterplan per i lavori sulla provinciale 147

Sono stati effettuati i sondaggi nel sottosuolo sulla strada provinciale 147 nella frazione di San Gregorio, nel tratto di strada sottostante il Faro di Capo d’Orlando.

"Saranno utilizzati 800 mila euro – afferma il sindaco Franco Ingrillì - del fondo Masterplan per sistemare la strada provinciale 147 che, dal centro orlandino conduce sino al popoloso borgo di San Gregorio. In particolare saranno effettuati il consolidamento del tornante del Faro, l’ampliamento delle infrastrutture per impedire il passaggio del mare sotto la strada e del marciapiede dalla rotonda alla prima curva, la sistemazione dell’asfalto fino alla piazzetta Melitta Damiano a San Gregorio".

La Città Metropolitana di Messina, competente della strada, ha avviato nei giorni scorsi i sondaggi nel sottosuolo per conoscere al meglio come si caratterizza la roccia sotto la strada anche grazie a delle trivellazioni.

