Incidente a Messina, scontro fra due scooter in via Nuova Panoramica: traffico in tilt

Violento scontro fra due scooter questa mattina in via Nuova Panoramica dello Stretto, a Messina. In zona il traffico è andato subito in tilt. Lunghe code su entrambi i sensi di marcia. Sul posto una pattuglia della polizia municipale.

"In via Nuova Panoramica i limiti di velocità non vengono mai rispettati", segnala il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo, che sottolinea anche che la strada necessita di maggiore sicurezza. "Occorrerebbe un sistema di autovelox, o in alternativa, alcuni attraversamenti pedonali per ipovedenti, ovvero le cosiddette "castellane", proprio a ridosso dei grandi complessi residenziali o in prossimità della frequentatissima Chiesa di San Gabriele".

