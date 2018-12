Più telecamere contro i rapinatori, moderni sistemi di sicurezza a Messina

Primi rimedi i per fronteggiare l’allarme rapine che sta seminando il panico tra i commercianti cittadini. Arriveranno anche a Messina i moderni sistemi di sicurezza controllati dal Ministero dell’interno per consentire di entrare in contatto diretto con le Forze dell’ordine, abbreviando i tempi di intervento.

Gli impianti di video sorveglianza saranno collegati direttamente alle centrali operative, by passando il 112 il numero unico da comporre per tutte le emergenze. Il funzionamento dei nuovi sistemi sarà illustrato martedì alle 11, nel corso di un incontro apposito, organizzato nella sede di Confesercenti di via Samperi, per i propri associati che verranno sensibilizzati all’ut ilizzo di dispositivi più efficienti. Si intende rispondere concretamente all’emergenza criminalità che nell’ultimo mese ha preso il sopravvento, con una media di almeno tre rapine a settimana tutte a mano armata.

