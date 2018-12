Isola pedonale flop in piazza Cairoli a Messina, soltanto disagi

Se a piazza Cairoli è il caos per salire sulla ruota in via dei Mille l’Isola pedonale stenta a decollare. Colpa dei ritardi nell’organizzazione visto che il voto il Consiglio comunale è giunto venerdì scorso con il provvedimento in vigore da sabato. Ma le strade limitrofe sono chiuse con una sola transenna e dunque i più furbi la fanno franca.

Altri proseguono a parcheggiare in divieto di sosta. I commercianti di via dei Mille che avevano spinto anche quest’anno per l’Isola sono su tutte le furie visto che mancano controlli agli accessi.

A piazza Cairoli, invece, la confusione è totale tra una vista dall’alto della ruota panoramica e uno sguardo attento all’Albero di Natale. Domenica sera la fila per la Ruota era lunghissima.

Sino al 7 gennaio il provvedimento comunale prevede niente auto in via dei Mille, tra via Tommaso Cannizzaro e via Santa Cecilia, viale San Martino, da piazza Cairoli a via Maddalena e tra le vie Nino Bixio, Luciano Manara e Camiciotti nei tratti compresi tra via dei Mille e viale San Martino, e della via Ettore Lombardo Pellegrino nel tratto compreso tra via dei Mille e via Giordano Bruno.

