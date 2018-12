Sale sul treno senza biglietto e aggredisce poliziotti, arrestato a Taormina

La polizia ha arrestato un uomo del Bangladesch di 31 anni per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si trovava su un treno partito da Siracusa e diretto a Messina, quando a Taormina, invitato dal capotreno a scendere perché privo di biglietto, si è rifiutato e ha aggredito anche gli agenti della Polfer. In seguito è stato bloccato e sottoposto agli arresti domiciliari in una struttura psichiatrica.

Era stato anche denunciato il giorno prima dai poliziotti di Taormina per il reato di interruzione di pubblico servizio perché alla stazione di Catania, si è aggrappato ai respingenti di un treno in partenza costringendo il macchinista ad effettuare una fermata di emergenza.

