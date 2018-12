Pioggia e neve nel Messinese: disagi a Furci Siculo e spiagge imbiancate a Roccalumera

Una neve inaspettata ha raggiunto questa notte alcuni paesi del Messinese, in particolare Roccalumera e Furci Siculo, dove una bufera con forti raffiche di vento ha causato disagi sia in strada che all'interno delle abitazioni. A Furci Siculo un fiume di acqua e ghiaccio - da via Cesare Battisti al lungomare - ha impedito la circolazione delle auto, così come si vede in questo video postato su Facebook.

Stessa storia a Roccalumera, dove i residenti, stupiti, hanno postato sui social le immagini delle strade imbiancate. Uno spettacolo incredibile che gli abitanti del paesino del Messinese hanno ripreso postando foto e video su Facebook, in un'insolita mattina di metà dicembre.

