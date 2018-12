Pioggia e grandine nel Messinese: disagi a Furci Siculo e spiagge imbiancate a Roccalumera

Una tempesta inaspettata ha raggiunto questa notte alcuni paesi del Messinese, in particolare Roccalumera e Furci Siculo, causando disagi sia in strada che all'interno delle abitazioni. A Furci Siculo un fiume di acqua e ghiaccio - da via Cesare Battisti al lungomare - ha impedito la circolazione delle auto, così come si vede in questo video postato su Facebook.

Stessa storia a Roccalumera, dove i residenti, stupiti, hanno postato sui social le immagini delle strade imbiancate. Nella notte la strada statale 114 “Orientale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 29,600 al 29,750, nel territorio comunale di Roccalumera, a causa di una forte grandinata. Il tratto è stato riaperto in mattinata.

A causa della coltre di grandine - simile quasi a neve - il sindaco di Roccalumera, Gaetano Argiroffi, ha inviato degli operai per spalare il ghiaccio e ripristinare la circolazione.

