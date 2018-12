Natale in jazz: standing ovation a Messina per il concerto dell'ex arbitro di serie A Riccardo Pirrone

Applausi a scena aperta ieri sera al Palacultura di Messina per Natale in jazz il concerto organizzato dall'ex arbitro di serie A Riccardo Pirrone e dalla fondazione The Brass Group di Palermo.

Sul palco oltre a Pirrone che si è esibito in un repertorio internazionale, l' orchestra Jazz siciliana diretta dal maestro Domenico Riina, Lucia Garsia e Giuseppe Milici. Sono nati duetti tra gli artisti molto apprezzati dal pubblico.

Il grande jazz e le canzoni più famose di cantanti internazionali come Frank Sinatra hanno riscaldato il palacultura. Miglior regalo di Natale per gli appassionati di musica e di jazz non ci poteva essere.

Alcuni brani hanno coinvolto il pubblico diventato coro.

