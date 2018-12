Proroga dei contratti per ottanta precari della ex Provincia di Messina

Proroga dei contratti per un'ottantina di precari della ex Provincia. A meno che l’ente Città Metropolitana, come annunciato dal sindaco Cateno De Luca, non avvii l’iter per la dichiarazione di dissesto economico-finanziario.

Il sindacato non è soddisfatto. “Spiace constatare – affermano il segretario generale della Fp Cgil Francesco Fucile il responsabile aziendale Di Giorgio e le Rsu Allia, Carnazza, Lombardo e Ruggeri, che da parte della politica cittadina non si sia registrato lo stesso impegno osservato invece su altri territori, dove non solo si è cercato di trovare una soluzione più efficace per i precari, ma soprattutto si è cercato di affrontare con più serietà le problematiche inerenti le condizioni economico-finanziarie degli enti, senza il continuo rimpallo di responsabilità a livello regionale e nazionale a cui si è invece assistito a Messina”.

