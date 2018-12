Festività a secco in molte zone di Messina: guasto improvviso alle rete idrica

Festività natalizie a secco in città. Un guasto improvviso alla rete idrica e collateralmente a quella del gas, ieri ha lasciato senza acqua gli abitanti del quartiere Svizzero, villaggio della periferia nord compresa tra i viali Regina Elena e Giostra.

Il danno alla tubazione ha costretto l’Amam ad interrompere la normale distribuzione idrica, disattivando anche quella del gas, per procedere immediatamente all’esecuzione dei lavori necessari per la riparazione del guasto che sono proseguiti anche in serata.

La squadra di tecnici ed operai, inviati dall’azienda meridionale acque di Messina in collaborazione con i tecnici di Italgas, si è precipitata sul posto per effettuare gli scavi necessari a individuare il punto di rottura, isolarlo tagliando anche i cavi del gas nella parte interessata, per procedere nel minor tempo possibile a ripararlo.

L'articolo nell'edizione Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE