Incidente a Letojanni, investita e uccisa dall'auto di un'amica: muore una dottoressa di 67 anni

Tragico incidente mortale ieri pomeriggio a Letojanni. A perdere la vita Maria Caterina Benedetto, di 67 anni, medico in pensione dell'ospedale San Vincenzo di Taormina.

Secondo una prima ricostruzione - come si legge nella Gazzetta del Sud - la donna stava chiudendo la portiera dell’auto del marito, lato passeggero, per poi recarsi al posto di guida, quando è stata travolta da un altro mezzo in retromarcia, un suv, alla cui guida vi era una donna, presumibilmente una sua amica. Sembra che la dottoressa sia stata trascinata sull'asfalto per diversi metri.

La donna si trovava nel centro jonico con i suoi cari e alcuni amici e aveva festeggiato la giornata di Santo Stefano con marito, figlio e nipote.

La notizia ha scosso Taormina, dove Maria Caterina Benedetto, moglie dell’ex amministratore comunale, avvocato e giornalista Dino Papale, era molto conosciuta e stimata.

