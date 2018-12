A Montalbano uno dei presepi più belli e suggestivi d'Italia

Dopo il successo della prima giornata, oggi a partire dalle 17,30 andrà in scena il secondo appuntamento col Presepe Vivente di Montalbano Elicona. Un’imperdibile occasione per visitare uno dei Borghi più belli d’Italia e già Borgo dei Borghi 2015, considerato ormai uno dei luoghi a più alta attrattiva turistica e fucina di eventi culturali riconosciuti a livello internazionale.

Arrivato alla XIX edizione, premiato come «Miglior Presepe di Sicilia», il Presepe Vivente di Montalbano

Elicona è diventato - si legge in una nota - elemento identitario per il grande valore religioso e storico riconosciuto alle tradizioni popolari locali, e di forte impatto turistico grazie al coinvolgimento della cittadinanza ma soprattutto per le rilevanti attività promozionali degli ultimi mesi curate dall’amministrazione Comunale sempre attenta a proporre il Borgo al mondo ed al mercato globale.

Per l’occasione - conclude la nota - le pietre antiche del paese medievale rivivono l'atmosfera magica e gli abitanti riportano a nuova vita il fascino di ambienti e vicende lontane e nelle antiche botteghe fanno bella mostra le produzioni tipiche del luogo.

