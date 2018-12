Atm, sbloccata la vertenza a Messina: tornano al lavoro 30 operai

Saranno richiamati dall’azienda trasporti trenta dei 45 ex interinali alla guida degli autobus. Secondo i punteggi ottenuti in graduatoria per effetto della selezione curata dall’ex amministrazione comunale attraverso privati dell’agenzia interinale saranno nuovamente in servizio ma per sei mesi presso l’azienda di via La Farina.

È questo il frutto dell’accordo tra l’attuale giunta municipale e le organizzazioni di categoria. Il sindacato, quando la delibera arriverà per il voto in Consiglio comunale, punta alla riassunzione a tempo determinato per i restanti quindici in graduatoria. Uil e Uiltrasporti.

Per i 600 dipendenti circa della Messina Servizi Bene Comune (ex Messinambiente) ed ex Ato rifiuti si apre la porta del passaggio ai privati. Secondo il parere della Corte dei Conti richiesto dall’amministrazione comunale e per effetto della legge Madia il Comune dovrà bandire una gara d’appalto internazionale per via della liquidazione della Messinambiente.

