Messina Servizi, disaccordo sulla privatizzazione. De Luca: "Tavolo aggiornato al 7 gennaio"

Sulla privatizzazione della Messina Servizi Bene Comune, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel capoluogo, non tutti sono d’accordo.

Dopo il parere che è stato espresso dalla Corte dei Conti che per effetto della liquidazione della ex società, la Messinambiente, ha segnalato che il Comune dovrà procedere al bando d’appalto e alla revoca della gestione diretta pubblica si è conclusa la concertazione sul piano industriale e il piano finanziario.

Il sindaco Cateno De Luca dichiara si dice sereno: "È stata trovata l’intesa sul piano finanziario mentre per il piano industriale il tavolo è stato aggiornato al 7 gennaio 2019, si procederà con la messa in liquidazione di Messina servizi e l’avvio delle procedure di gara per l’individuazione del gestore privato. È stato ribadito l’impegno di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali con l’attivazione di altri servizi indispensabili per il decoro e la vivibilità urbana della città".

