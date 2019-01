Messina, sbloccati i concorsi per le nuove assunzioni all'Amam

Occupazione in ripresa nelle società a gestione pubblica. Dopo i trenta autisti attesi all’Atm, per Capodanno anche l'Amam sblocca i concorsi che porteranno all’impiego di nuovo personale ed al passaggio a tempo indeterminato di quanti già operano non stabilmente all’interno dell’azienda Meridionale acque di Messina.

Il nuovo anno porterà bene ad una quarantina di unità scelti tra operai, impiegati, tecnici e figure specialistiche che verranno assunti a tempo pieno e con contratti di collaborazione continuata. Il reclutamento della forza lavoro, in base alla delibera “356” del 31 dicembre scorso a firma del direttore generale Claudio Cipollini, arrivata a poche ore dallo scoccare del 2019, avverrà in due tempi.

In una prima fase si procederà all’assunzione di ventotto figure. Si tratta di 15 operai manutentori, un magazziniere, due impiegati ai servizi di segreteria e all'ufficio reclami e guasti con qualifiche di secondo livello.

