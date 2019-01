Comizio di De Luca a Messina, confermati tutti gli assessori

Resteranno in carica gli assessori della giunta De Luca. Tenuti col fiato sospeso nel pomeriggio di Capodanno il primo cittadino li ha confermati in toto durante il comizio a piazza Duomo che si è inframezzato con il concerto rinviato per maltempo la notte di San Silvestro.

Non ci saranno rimpasti dunque con buona pace di coloro che magari pensavano a possibili accordi con forze politiche. De Luca nel corso del suo intervento si è complimentato per il lavoro sin qui portato avanti dalla nuova gestione dell’azienda acque, ha ricordato l’attività dell’assessore Carlotta Previti per i fondi in arrivo e annunciato che il Comune riacquisirà il Teatro Vittorio Emanuele.

Per adesso dunque non ci saranno stravolgimenti politici. De Luca che ufficialmente è sostenuto dal solo movimento Sicilia Vera e non dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale.

