Bambino muore nel sonno per apnea notturna, tragedia a Santa Teresa Riva

A Santa Teresa Riva, in provincia di Messina, un bambino di dieci anni è morto la notte scorsa nel sonno per un'apnea notturna, di cui il piccolo soffriva.

Questa mattina la tragica scoperta fatta dalla madre, quando è andata nella stanza del figlio per svegliarlo e invece lo ha trovato morto nel letto. La donna subito chiamato il 118 ma per il bambino non c'è stato nulla da fare.

Di Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (Osas), dette apnee notturne, ne soffrono dodici milioni di italiani, ma solo il 20 per cento ne è consapevole. Secondo un recente studio, i colpi di sonno alla guida dovuti a questo disturbo sono responsabili del 7 per cento dei circa 175.000 incidenti stradali registrati ogni anno in Italia. I sinistri attribuibili a tale patologia sommersa causano pertanto, ogni anno, 250 morti ed oltre 12.000 feriti con enormi costi diretti ed indiretti per il Ssn e per la comunità.

