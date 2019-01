Incidente a Caronia, finisce contro una ringhiera con il suo scooter: morto un 15enne

Un ragazzo Mattia Calcavecchia, 15 anni, è morto dopo un impatto con il suo scooter a Caronia, in provincia di Messina. Il giovane, era sul suo ciclomotore nei pressi della circonvallazione quando, per cause ancora da appurare, è scivolato finendo contro una ringhiera e morendo sul colpo. Vigili urbani e carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Incidente anche a Catania nel pomeriggio, tra Viale Raffaello Sanzio e Via Vittorio Emanuele Orlando. Quattro le persone rimaste ferite, due delle quali gravi. Nell’incidente non sarebbe rimasto coinvolto nessun motociclista. In questo caso è intervenuta la Polizia Municipale.

