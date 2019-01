Ex scuole di Messina, De Luca ha deciso: "Gestione da affidare ai privati"

Sono in tutto ventisette gli ex plessi scolastici che il sindaco De Luca intende dare in concessione. L’amministrazione comunale vuole affidare la gestione delle ex scuole comunali e ha predisposto un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore a essere invitati alla eventuale successiva gara che sarà indetta per l'affidamento del servizio.

Potranno presentare la propria disponibilità alla gestione, anche in forma associata tra di loro e con altri soggetti giuridici le associazioni che svolgono attività di interesse culturale, turistico nel territorio e che dovranno: risultare regolarmente iscritte ai rispettivi registri o albi; possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata.

