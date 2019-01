Tennistavolo, impresa per la Top Spin Messina: si aggiudica la Coppa Italia

Giornata storica per il Tennistavolo di Messina. La Top Spin vince la Coppa Italia maschile edizione 2019. Al PalaTennistavolo "Aldo De Santis" di Terni, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio e del tecnico Wang Hong Liang ha battuto in finale il Cral Comune di Roma per 3-1 dopo una “maratona” durata quasi 3 ore.

La coppia formata da Antonino Amato e Marco Rech Daldosso ha sconfitto Chen Shuainan e Federico Pavan per 3-0 (11-8, 13-11, 11-7).

Nel primo dei singolari ottima rimonta compiuta da Jordy Piccolin contro Paolo Bisi, sconfitto per 3-2. A seguire, si sono affrontati Marco Rech Daldosso e il cinese Chen Shuainan e ad avere la meglio è stato l'atleta di Roma.

Infine, nuovamente in campo Jordy Piccolin opposto a Federico Pavan che ha decretato il definitivo 3-1 e quindi la conquista della Coppa Italia.

