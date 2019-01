Atm, personale senza soldi: scatta lo stato di agitazione a Messina

L’Atm ha promesso che il Comune ha stanziato i fondi per pagare gli stipendi di dicembre del personale. Ma il fronte sindacale, ad eccezione della Cisl, si compatta e ha proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti. Fil Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Orsa, Ugl, Cub Trasporti e Silec sollecitano il versamento degli arretrati.

Se le risposte non arriveranno questa mattina i segretari di categoria con una delegazione di lavoratori presidieranno palazzo Zanca. I sindacati sono molto critici nei confronti del management dell'azienda di via La Farina. «La protesta per il legittimo diritto allo stipendio e la denuncia per un'organizzazione interna all'azienda che evidenzia logiche clientelari e consociative con dinamiche di certo non meritocratiche uniscono l’ampio fronte sindacale per puntare il dito contro le scelte del management di Atm per cui sono già attivate le procedure di sciopero» - si legge in un comunicato.

