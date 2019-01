Tir in centro a Messina, polemiche e disagi

I tir continuano a percorrere le vie del centro. Cosa fare? Si è riunita ieri la I Commissione consiliare con delega alla Mobilità Urbana, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, alla presenza del comandante della Polizia municipale Calogero Ferlisi e del dirigente alla Mobilità Urbana Mario Pizzino (assente giustificato il vicesindaco Salvatore Mondello, per discutere, su proposta dello stesso presidente, dell’annosa problematica legata alla spesso incontrastata presenza di tir in città.

«Ciò che si è voluto marcatamente evidenziare all’Amministrazione comunale e al comandante Ferlisi – ha evidenziato Gioveni – è che, nonostante siano in vigore le fasce orarie di interdizione ai mezzi pesanti, questi ultimi, anche non nei periodi di emergenza (come nel caso delle chiusure temporanee dell’approdo di Tremestieri a causa delle forti sciroccate) invadono sempre più spesso le vie del centro, nonché alcune zone più decentrate come villaggio Unrra dove insistono anche dei divieti".

