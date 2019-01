Per compiere forse una rapina hanno lanciato una bomba carta sulla vetrina di un ufficio postale in via La Farina a Messina. Ingenti danni oltre che alla Posta anche alle auto vicine e altri esercizi commerciali. Nessuna persona è rimasta ferita. Nell’ufficio postale c'erano degli impiegati che stavano sistemando del denaro. I ladri sono fuggiti subito dopo l’esplosione del'ordigno

