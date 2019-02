Messina si svuota sempre più, l'Istat: "Città sempre più vecchia"

Si continua ad emigrare da Messina. La città diventa sempre più vecchia. I dati Istat del 2018 registrano un decremento di popolazione di quasi duemila persone. A lasciare la città per altri lidi sono state 2800 persone, 400 dei quali giovani. Dal 2010 ad oggi la popolazione è diminuita di 10 mila unità.

La popolazione attuale è pari a 232.555 abitanti. Nel 2030 continuando questo trend secondo gli esperti scenderà a 221 mila. L'età media dei messinesi è alta: 44, 8. Il 23 % della popolazione ha più di 65 anni.

Dal 2012 ad oggi sono diminuiti sensibilmente i bambini in età scuola dell' obbligo. Meno 1941 i bambini in età compresa tra i 7 e i 14 anni. Nel 2018 ci sono 180 anziani ogni 100 giovani (5 in più rispetto al 2017). I cancellati per trasferimento ad altro comune sono 2840. Quelli che hanno lasciato Messina per l' estero 230. A Messina nel 2018 si segnala un indice di dipendenza pari al 55,6%. Vale a dire che 100 individui in età attiva oltre a mantenersi essi stessi ne mantengono altri 56 circa. Sono 131 i cittadini messinesi con più di 100 anni: 86 donne e 45 uomini.

