Fuori pericolo il bimbo colpito da meningite a Brolo

Fuori pericolo il piccolo Riccardo di cinque anni ricoverato da mercoledì sera al Garibaldi di Catania per meningite. Dopo quattro giorni di angoscia e speranza, l’organismo del piccolo, che adesso è sveglio e respira autonomamente, ha risposto positivamente alla terapia che i sanitari gli hanno praticato, tenendolo in coma farmacologico.

«Abbiamo vinto la coppa della vita!», dice il papà, maestro di tennis in un commovente post su Fb. Il bambino è stato ieri disintubato, sottoposto alle analisi e non avrebbe riportato lesioni. Aveva manifestato i primi sintomi mentre si trovava nella classe con febbre altissima che ha indotto i medici del Barone Romeo di Patti a trasferirlo in elisoccorso a Catania.

Sono stati giorni di apprensione per un intero territorio che ha pregato, è stato vicino alla famiglia ed ora può finalmente gioire. Riccardo ha superato la fase critica.

L'articolo completo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia.

