Messina, il personale della Ex Provincia da lunedì in ferie forzate

Ferie forzate da lunedì per 700 degli 840 dipendenti della ex Provincia. Gli uffici di Palazzo dei Leoni resteranno chiusi per tutti, anche per il personale. Ieri il sindaco metropolitano Cateno De Luca ha confermato la chiusura di tutti gli uffici dell’ente.

«Da lunedì 11 febbraio tutto in ferie forzate tranne il personale che servirà per garantire i servizi essenziali preventivamente individuati dai dirigenti – dice De Luca - lunedì alle 10 si terrà una conferenza stampa sui gradini di ingresso della Città metropolitana, mi dicono che ci sarebbe un gruppo di lavoratori che intenderebbe violare il divieto di entrare in ufficio disposto dal sindaco metropolitano. Sconsiglio vivamente ai colleghi non autorizzati di presentarsi sul luogo di lavoro perché procederò personalmente, con l’ausilio della Polizia metropolitana, ad accompagnarli fuori dalla porta».

