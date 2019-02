Morosi Amam, da oggi le nuove modalità per pagare a Messina

Scatteranno da oggi, le nuove modalità decise dall'Amam per recuperare i grossi debiti vantati dagli utenti che non pagano l'acqua al Comune.

Il consiglio di amministrazione dell'azienda meridionale acque di Messina , dietro indicazione del sindaco in qualità di socio unico, ha varato le nuove procedure per la rateizzazione del debito, differenziandole per categoria.

Il piano di rientro appena deliberato dalla società di distribuzione idrica, terrà conto delle fasce economiche dei soggetti in debito, importo della morosità e tempi per mettersi in regola.

L'obiettivo è di avvicinare gli utenti all'azienda municipalizzata, nell'azione di recupero dei crediti storici stimati sopra i 70 milioni di euro, vantati da Amam.

