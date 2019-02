Strattona violentemente il figlioletto di un mese: condannato un papà di Barcellona

In uno scatto d'ira ha strattonato il figlio di appena 1 mese con violenza, causandogli gravi problematiche di natura fisica con un ritardo dello sviluppo psicomotorio. Per questo motivo un papà di 32 anni, di Barcellona, è stato processato con rito abbreviato per l’accusa di condotta violenta nei confronti di minore, con l’aggravante del vincolo di parentela.

L'uomo è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa.

