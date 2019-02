Ex Provincia di Messina in dissesto, altra settimana di ferie forzate

Comincia domani un’altra settimana di ferie forzate per 700 dipendenti circa su 840 dell’ex Provincia. Il sindaco della Città metropolitana, Cateno De Luca, ha firmato il decreto che proroga di sette giorni le ferie d’ufficio.

Per la crisi di liquidità di Palazzo dei Leoni provocato dal prelievo forzoso dello Stato che riduce i trasferimenti De Luca ha adottato provvedimenti sugli impiegati. "Continua a rimanere chiusa la Città metropolitana – dice De Luca - questa è la soluzione".

Il sottosegretario dell’Economia Alessio Villarosa si è impegnato a risolvere le questioni di carattere ordinamentale per la chiusura in disequilibrio dei bilanci 2018 delle ex Province siciliane (Catania anche per il 2017) con il reperimento delle relative somme mancanti per differenza rispetto all’avanzo di amministrazione, sulla scorta dei risultati di amministrazione 2018 di ogni singolo Ente, da destinare a copertura delle stesse negli esercizi finanziari successivi (2019/2021) mediante apposito provvedimento derogatorio.

