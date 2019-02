Messina, i dipendenti dell'ex provincia tornano al lavoro

Da oggi concluse le ferie forzate per gran parte del personale della Città Metropolitana mentre a Roma si terrà l'incontro fondamentale alla Ragioneria dello Stato sulla crisi dell'ente.

Le ultime riunioni e le rassicurazioni del sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa che ha fatto visita a Palazzo dei Leoni hanno convinto il sindaco metropolitano Cateno De Luca a ritirare i provvedimenti delle scorse settimane contestate dai dipendenti.

Quest'ultimo ha espresso apprezzamento per l'azione governativa che, nell'ottica di una normalizzazione dell'attività amministrativa della Città Metropolitana di Messina, risulta fondamentale per la gestione di progetti e fondi indispensabili per la crescita infrastrutturale dell'intero territorio provinciale.

