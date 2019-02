Scoperta una discarica di rifiuti nel Parco dei Nebrodi

È stato agganciato dalla lente di ingrandimento della Forestale di Messina, il deposito abusivo di rifiuti pericolosi, sequestrato nelle scorse ore a Cesaro' nel parco dei Nebrodi.

Una centrale incontrollata di veleni é stata localizzata lungo le sponde del fiume Simeto nella località Bolo Serravalle, dagli uomini del distaccamento Forestale di Cesarò, nell'ambito di un normale servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti ambientali largamente diffusi nel territorio provinciale e nell'area dei Nebrodi.

La discarica composta in prevalenza da rifiuti speciali, quindi pericolosi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, sorgeva sul letto del fiume Simeto.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE