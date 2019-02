Area integrata dello Stretto, venerdì la firma dell'accordo Sicilia-Calabria

Verrà sottoscritto domani, alle ore 11 a Palazzo d’Orleans, l’Accordo per l’istituzione dell’Area integrata dello Stretto. A firmare l’intesa, insieme alla Regione siciliana, la Regione Calabria, le Città metropolitane di Messina e Reggio Calabria e la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto.

"E' una grande opportunità di sviluppo - sottolinea il governatore siciliano Nello Musumeci - per due comunità che possono cogliere, in questo modo, i frutti di potenzialità forse fino a oggi non pienamente espresse".

Oltre al presidente Musumeci, saranno presenti gli assessori alle Infrastrutture della Sicilia Marco Falcone e della Calabria Roberto Musmanno, i sindaci delle Città metropolitane di Messina Cateno De Luca e di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il presidente della Conferenza permanente interregionale Domenico Battaglia.

© Riproduzione riservata