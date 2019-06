A Castel di Tusa inaugurata la stagione balneare Bandiera Blu 2019

Si è aperta nel pomeriggio la stagione balneare Bandiera blu 2019 di Castel di Tusa: innalzati i vessilli che rappresentano il riconoscimento assegnato per in quinto anno consecutivo dalla Fee (Foundation for Enviromental Education) alle migliori spiagge d'Italia.

La cerimonia coincide con la celebrazione del Rito della Luce, ideato e organizzato da Fiumara d'Arte del mecenate Antonio Presti, con la partecipazione di circa 300 artisti e una moltitudine di visitatori.

"Si tratta - dice il sindaco Luigi Miceli - di una 'congiunzione astrale' che conferma la vocazione turistica del territorio, incentrata sulla bellezza. Mare, natura, archeologia, arte, ruralità e cultura compongono un'offerta turistica ampia e variegata, capace di attrarre presenze di qualità con ricadute favorevoli per l'intero comprensorio"

