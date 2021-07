Presentato il Gran Galà dei Porti a Messina, Ivo Blandina: "Grande occasione"

Tutto pronto per il Gran Galà dei Porti, presentato questa mattina al Palazzo camerale e in programma giovedì 22 luglio alle 21.30 a piazza Tono a Milazzo.

"Ospitare questo evento di portata nazionale, che sarà seguito anche all'estero, nella nostra provincia è per noi l'occasione di mettere in luce le bellezze paesaggistiche, le eccellenze del cluster marittimo e portuale e tutto ciò che ruota intorno alla blu economy - dichiara Ivo Blandina, presidente della Camera di commercio di Messina - che non è solo trasporti, relazioni commerciali e servizi di collegamento, ma anche stabilimenti balneari, ristorazione, accoglienza alberghiera e, ancora, l'intera filiera che va dal turismo, alla pesca, alle crociere. Ogni ambito è un tassello essenziale del tessuto produttivo del territorio messinese, parte fondamentale di quella "catena" capace di generare occupazione, ricchezza e cultura. Il settore marittimo merita di essere valorizzato sempre più, facendo rete tra tutti gli attori coinvolti. Una mission che la Camera di commercio ha già intrapreso e riaffermato con l'istituzione della Consulta Consolato del mare".

