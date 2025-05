Tentata truffa del falso carabiniere a una centenaria, scattano due denunce

Due giovani catanesi che avevano tentato di truffare un 79enne a Bronte e una quasi centenaria a Santa Domenica Vittoria con la truffa del «falso carabiniere» sono stati bloccati dopo un lungo inseguimento in auto dai carabinieri della compagnia di Randazzo e sono stati denunciati per tentata truffa continuata in concorso e di resistenza a pubblico ufficiale.

La fuga dei due si è interrotta sul viadotto Alcantara. Dai cellulari in loro possesso, i militari dell’Arma del nucleo operativo hanno potuto rilevare messaggi e movimenti che rivelavano il loro coinvolgimento nei vari tentativi di truffa segnalate per tutta la mattinata in quell'area. La loro partecipazione alla commissione dei reati, poco dopo, è stata anche confermata dal riconoscimento da parte delle vittime e dei testimoni.