Panarea e la musica «spenta»: la sera cala il silenzio anche sulla movida

L’Associazione Albergatori presieduta da Salvatore Tesoriero chiede un riequilibrio dell’ordinanza: «Serve – spiega - armonia tra quiete e vitalità per un’isola viva e inclusiva. Nel cuore dell’estate, quando Panarea dovrebbe vibrare della sua consueta energia, l’isola sembra aver perso una parte della sua anima. Dopo il tramonto, mentre le luci delle barche illuminano le acque tranquille e i vicoli si riempiono di giovani in cerca di atmosfere suggestive, la musica – una delle colonne sonore storiche della movida panarellese – resta muta».

Negli ultimi anni, in nome della quiete pubblica, sono state adottate ordinanze sempre più restrittive sulla diffusione musicale nelle ore serali e notturne. Provvedimenti comprensibili, in parte, se si considera la necessità di tutelare il diritto al riposo e promuovere un turismo sostenibile. Tuttavia, la loro applicazione rigida rischia oggi di impoverire l’esperienza di chi sceglie Panarea proprio per il suo equilibrio unico tra natura, bellezza e socialità.