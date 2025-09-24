Lipari, sì del Consiglio comunale all'aumento della tassa sui rifiuti

Quasi otto milioni di euro sarà il costo dei rifiuti nel Comune di Lipari. Per gli eoliani ci sarà anche un aumento del tributo del 40%. Dopo non poche polemiche i consiglieri di Rinascita Eoliana, che appoggiano la giunta del sindaco Riccardo Gullo, hanno detto sì, mentre l’opposizione di Siamo Eolie si è astenuta.

Per l’approvazione soddisfazione è stata espressa da Gullo, perché finalmente potrà utilizzare i fondi per far fronte alle esigenze prioritarie della comunità: fondi per i più bisognosi, per i servizi sociali, strade con buche e a pezzi, rete idrica colabrodo, arredo urbano, lavori pubblici in particolare con l'utilizzo dei fondi del Pnrr.

Ma l’eccessiva spesa per i rifiuti e soprattutto l’aumento del 40% per i cittadini non è stato visto di buon occhio da cittadini e albergatori, come Emanuele Carnevale e Mario Paino, per i quali “una spesa Tari di otto milioni a carico dei cittadini in un comune di poco più di diecimila abitanti è insostenibile”.