Lipari, sì del Consiglio comunale all'aumento della tassa sui rifiuti

Quasi otto milioni di euro sarà il costo dei rifiuti nel Comune di Lipari. Per gli eoliani ci sarà anche un aumento del tributo del 40%. Dopo non poche polemiche i consiglieri di Rinascita Eoliana, che appoggiano la giunta del sindaco Riccardo Gullo, hanno detto sì, mentre l’opposizione di Siamo Eolie si è astenuta.
Per l’approvazione soddisfazione è stata espressa da Gullo, perché finalmente potrà utilizzare i fondi per far fronte alle esigenze prioritarie della comunità: fondi per i più bisognosi, per i servizi sociali, strade con buche e a pezzi, rete idrica colabrodo, arredo urbano, lavori pubblici in particolare con l'utilizzo dei fondi del Pnrr.
Ma l’eccessiva spesa per i rifiuti e soprattutto l’aumento del 40% per i cittadini non è stato visto di buon occhio da cittadini e albergatori, come Emanuele Carnevale e Mario Paino, per i quali “una spesa Tari di otto milioni a carico dei cittadini in un comune di poco più di diecimila abitanti è insostenibile”.
Il commissario ad acta Daniela Leonelli intanto aveva diffidato il Consiglio comunale ad approvare con urgenza il bilancio di previsione 2025. Il presidente Nuccio Russo, dalla giunta Gullo aveva ricevuto la delibera il 9 settembre, ma l'atto non era ancora stato trattato nonostante la crisi economica dell’ente, che non poteva far fronte alle esigenze della comunità.
Richiesta di sospensione del provvedimento era stata infatti presentata al Tar di Catania da Danilo Conti, presidente del comitato 2030 Eolie, e dal presidente del Consiglio comunale Nuccio Russo, rappresentati dall'avvocato Paolo Starvaggi.
