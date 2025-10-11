Il ministro Nordio: «Realizzare la giustizia di prossimità nelle isole minori è una priorità»

«Abbiamo tutta una serie di programmi, di progetti per la ristrutturazione e edificazione della carceri», ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della seconda giornata degli Stati generali delle isole minori, in svolgimento a Lipari.

«Per quanto riguarda le isole minori abbiamo la possibilità di coniugare l'isolamento, il mantenimento della sicurezza, il controllo delle persone pericolose con quello che è il dettato della rieducazione», ha specificato Nordio, assicurando che «le isole non solo non saranno dimenticate, ma, secondo il mio intento, saranno potenziate: nel nostro programma la realizzazione della giustizia di prossimità rappresenta una priorità».

Il Guardasigilli ha poi messo in evidenza la «valorizzazione dell’attività giudiziaria che chiamiamo giustizia di prossimità». «Togliere la giustizia di prossimità nelle isole minori è stato un errore: lo abbiamo corretto e continueremo a farlo per quanto riguarda l’amministrazione giudiziaria», afferma ancora Nordio.