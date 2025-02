Il Messina torna al successo: il Latina battuto in rimonta 2-1

Il Messina è tornato al successo battendo 2-1 in rimonta il Latina. Uno scontro di fondamentale importanza per la corsa salvezza.

Match in salita per i giallorossi che, dopo una grande occasione fallita da Crimi dopo pochi secondi, subiscono il vantaggio ospite. Saccani approfitta di un errore di Lia, entra in area e viene atterrato da Ingrosso. Dal dischetto Petermann non sbaglia. Il Messina prova a reagire e va a segno con Luciani e Crimi, ma fermati sempre per fuorigioco, mentre al 41’ trova il pari con un altro rigore, conquistato e trasformato da Luciani.