Christian Riganò torna in panchina, l'ex bomber di Lipari riparte dal Casellina

Christian Riganò, l’ex bomber della Fiorentina, il primo calciatore di Lipari a giocare in Serie A, torna in panchina dopo l’esperienza all’Africo. È stato ingaggiato dalla società toscana del Casellina.

Lo ha comunicato la stessa società: «Riganò – si legge nella nota – è il nuovo allenatore della prima squadra. Una scelta condivisa dall’ex presidente e attuale consigliere Giovanni Bellosi, che insieme ai dirigenti ha individuato in Riganò la figura ideale per guidare la squadra in questa nuova fase e portarla ai playoff. Siamo certi che la sua esperienza e il suo carisma saranno fondamentali per affrontare le prossime sfide».

Christian Riganò, che a Lipari ha iniziato la carriera in prima categoria con il San Calogero, insieme ai fratelli Massimo e Davide, dopo aver militato nel Messina del liparoto Franco Scoglio, è esploso con la Fiorentina del patron Diego Della Valle portandola dalla Serie C fino alla massima serie a suon di gol. Nei primi anni 2000 fu protagonista con 62 gol su 101 presenze, contribuendo alla risalita della squadra dalla Serie C-2. Foto NotiziarioEolie.it