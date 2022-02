Messina, incontro con Aurelio Grimaldi dopo il film "Il delitto Mattarella"

Domani - 19 febbraio - alle 18.30 incontro con il regista Aurelio Grimaldi e visione del film Il delitto Mattarella al cinema Lux di Messina. Un’iniziativa fuori abbonamento del Cineforum Don Orione di Messina Incontro con l’autore.

Dopo l'appuntamento di inizio mese con la regista romana Silvia Giulietti e il suo Fellinopolis, la nuova gestione del cinema Lux di Messina (in via Largo Seggiola is. 168), a cura del Cineforum Don Orione, inaugura l’appuntamento grazie a un confronto con il regista Aurelio Grimaldi, che il giorno precedente, venerdì 18, alle ore 17.30, alla Camera di Commercio, parteciperà anche a un Convegno organizzato dal Lions Club Messina Ionio su «Cinema e territorio siciliano». Fuori abbonamento rispetto al Cineforum appena avviato (il prossimo film della stagione appena avviata sarà lunedì 21 il pluripremiato Quo vadis, Aida? di Jasmila Žbanić e gli abbonamenti sono in corso), sabato 19 febbraio, spettacolo unico alle 18.30, sarà proiettato Il delitto Mattarella.

Il pubblico incontrerà il regista e sceneggiatore siciliano, noto per il romanzo poi diventato film «Mery per sempre» e autore di diciotto lungometraggi, prima e dopo il film. Ingresso con biglietto e super green pass. In primo piano la storia di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia ucciso a Palermo, nella centralissima via Libertà, il 6 gennaio 1980. Ad occuparsi delle indagini anche il giudice Giovanni Falcone, ma gli esecutori non saranno mai arrestati. «Piersanti Mattarella – ha spesso sottolineato Grimaldi – è una figura ingiustamente dimenticata. A Roma e Milano non esiste nemmeno una via a lui dedicata. La discrezione dell’impeccabile famiglia e del fratello presidente della Repubblica sono senza pari».

Nato da un’accurata ricerca e finanziato dalla Sicilia Film Commission, il film presenta un cast siciliano con interpreti significativi: Antonio Alveario, Claudio Castrogiovanni, Nicasio Catanese, David Coco, Vincenzo Crivello, Francesco Di Leva, Donatella Finocchiaro, Lollo Franco, Sergio Friscia, Ivan Giambirtone, Leo Gullotta, Guia Jelo, Francesco La Mantia, Vittorio Magazzù, Tuccio Musumeci, Tony Sperandeo, Andrea Tidona.

«Sono particolarmente lieto, sia come rappresentante del Cineforum Orione che a titolo personale, di ospitare Aurelio Grimaldi - dice il presidente del Cineforum Don Orione Nino Genovese - che conosco fin da ragazzo, che ho visto nascere («cinematograficamente» parlando) e ho sempre seguito. D'altronde, Grimaldi è sempre contento di tornare nella nostra città, dove si è laureato e dove, nel 2003, presso il cinema Savio e sempre per il Cineforum Orione ha presentato il film Rosa Funzeca. Adesso, sabato alle 18.30, al cinema Lux, dialogherà con gli spettatori che vorranno assistere al suo ultimo lavoro, Il delitto Mattarella, un film di grande impegno civile, che ricostruisce l'assassinio per mano della mafia del presidente della Regione Pier Santi Mattarella, fratello del nostro Presidente della Repubblica».

